Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର

Odisha Vigilance: ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 09, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:19 PM IST
Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: କିଏ ହେବ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍? କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର...
FIFA 202659 min ago
2
Missing Fishermen News2 hrs ago
3
Petrol Diesel price3:50 AM IST
4
Top 10 news3:18 AM IST
5
lpg cylinder news2:34 AM IST