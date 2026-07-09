Odisha Vigilance: ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର

Odisha Vigilance: ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍ ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ। ୮ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ ସକାଳୁ କଟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଗୋଡ଼ିସାହିରେ ଥିବା ଚାରି ମହଲା ବାସଭବନ, ବାଙ୍କୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସହଦାପଡ଼ାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଚେମ୍ବର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି କରିଥିଲେ।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ସମୟରେ ଏକ ଚାରି ମହଲା କୋଠା,ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠା,ଛଅଟି ପ୍ଲଟ୍ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ଲଟ୍, ୨୮୩ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୨.୧୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଓ ୭୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଜବତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା (କେସ୍ ନମ୍ବର ୨୫/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ରେଡ୍ ରେ ୫ ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ୯ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୫ ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।