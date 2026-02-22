Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3119104
Zee OdishaOdisha Stateରାଜକନିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ରାଜକନିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ହେବ ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PP ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:57 PM IST

Trending Photos

ରାଜକନିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ

Crime News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲର ସପ୍ତମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଘଟଣାକୁ ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ହେବ ତଦନ୍ତର ଅନୁଧ୍ୟାନ । ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PP ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ୫ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହାୟିକାଙ୍କ ସମେତ ୫ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ୍‌ରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନିଜେ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଏସ୍‌ପି କହିଥିଲେ । ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ । ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ CWC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Also Read- Chaturgrahi Yog: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ, ୪ରାଶିକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ENG vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Indore Tragedy
Indore Tragedy: ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ଭରଷା କରି ଫସିଗଲା ପ୍ରେମିକା...ଅପରାଧର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଟାଙ୍କୁର
T20 World Cup 2026
ENG vs SL: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୫୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ
high paying jobs
ବିଶ୍ୱର ୭ଟି ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି
Shani Gochar
Shani Gochar: ଶନିଙ୍କ ଚଳନ ଆଣୁଛି ଏହି ୩ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ...ଚାକିରି ପଦୋନ୍ନତି ସହ ଉ
Operation Cyber ​​Kavach
‘ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ’ରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ୧୮୭କୁ ବୃଦ୍ଧି