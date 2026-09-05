Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ଡିଭିଜନ୍‌ AEE ଅନୁପମା ସାହୁ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 05, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:54 PM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ଡିଭିଜନ୍‌ AEE ଅନୁପମା ସାହୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ୨୧ ଦିନ ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ,ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ-ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ
2
3
4
5