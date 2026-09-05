Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍‌ ଡିଭିଜନ୍‌ AEE ଅନୁପମା ସାହୁ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନର ଜଣେ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE)ଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ୩.୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ବାକି ଥିବା ବିଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପମା ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପମା ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି (ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର: OD-29-S-6644) ଯୋଗେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନୟନବିହାରସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦଳ NH 53-A ର ମାର୍ଶାଘାଇ କ୍ରସିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା।
ଅଟକ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୩,୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସାହୁ ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କାର ଉତ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରି ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନଗଦ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗାଡ଼ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଜବତ ହେବା ପରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି (DA) ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆବାସିକ ପରିସରରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜବତ ଟଙ୍କାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।