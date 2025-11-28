Kendrapara News: ୪୨ଟି ବିଭାଗର ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ

Kendrapara Collector: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ଆର.ଆୟର୍ ୪୨ଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Kendrapara Collector: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ଆର.ଆୟର୍ ୪୨ଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଲେକ୍ଟର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ୍ବାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମକେ କାମ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଲେକ୍ଟର ଏହି ଖିଲାପୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।
Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ୨୫୮୫ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ
Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ୮ଟି କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ