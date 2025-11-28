Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3021879
Zee OdishaOdisha State

Kendrapara News: ୪୨ଟି ବିଭାଗର ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ

Kendrapara Collector: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ଆର.ଆୟର୍ ୪୨ଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:08 PM IST

Trending Photos

ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ

Kendrapara Collector: ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ଆର.ଆୟର୍ ୪୨ଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

କଲେକ୍ଟର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ୍ବାର୍କଫ୍ଲୋ ଅଟୋମେସନ ସିଷ୍ଟମକେ କାମ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଲେକ୍ଟର ଏହି ଖିଲାପୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ୨୫୮୫ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ନାହାଁନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ

Also Read: ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ୮ଟି କଲେଜରୁ ଆସିଛି ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Kendrapara Collector
୪୨ଟି ବିଭାଗର ଦରମା ବନ୍ଦ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ
IAS Tina Dabi
IAS Tina Dabi: ମିଟିଂକୁ କ'ଣ ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡା ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛ?...ଏହି ଆଇଏଏସଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସା
Odisha assembly
ଗୃହରେ ୧୭ ହଜାର ୪୪୦ କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍‌ ଆଗତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
top 10 news today
Top 10 News: ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସରଗରମ, ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha schools
ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବନି ୨୦ ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍