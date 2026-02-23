କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଚାରିଟେବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍

Kendrapara News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଚାରିଟେବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଏବେ ଏଠାରେ ଏକ ୧୦୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଚାରିଟେବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ।
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବରଣୀ
ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ରାଜଙ୍ଗଠାରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମଧୁସୂଦନ ସାଈ ଏହି ଭବ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ବାଲମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ:
ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ବିକାଶର ଧାରା
ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।