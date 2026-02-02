Advertisement
କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି । ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡ଼କାୟତ । ପ୍ରଥମେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପସାଇ ୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କ

Kendujhar Crime: କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଶୁଆକାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାୟାପଣ୍ଡାଦର ଗାଁରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡ଼କାୟତି । ଗାଁର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ନାଏକ ଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲେ ୮ଜଣ ମୁଖାପିନ୍ଧା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଡ଼କାୟତ । ପ୍ରଥମେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପସାଇ ୬ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ୧୧ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ । 

ସମାନ ଢ଼ଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖିରେଇଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ହୋଇଥିଲା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଧ୍ବ ଲୁଟ୍ । ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ଘର ମାଲିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦.୩୦ ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି କହି ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ତାପରେ ୮ଜଣ ଲୋକ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ କରି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପୁରାଇ ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ରେ ସଂଗ୍ରାମ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ଘରୁ ବାହାରି ପୋଲିସ କୁ ଯୋଗଯୋଗ କରିଥିଲେ।

Abhaya mohanty

Kendujhar Crime: ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟିଲେ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର
