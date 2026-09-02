Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ

ଘରୋଇ ବସ ମାଲିକ ସଙ୍ଘର ଉପଦେଷ୍ଟା, ସଭାପତି,ସମ୍ପାଦକ ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସୂଚନାନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ଜୁଲୁମ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Reported ByAbhaya mohantyEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Sep 02, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:28 PM IST
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ
Image Credit: ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ରଖିଲେ ପୋଲିସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପକ୍ଷରୁ ଜରିମାନା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଆର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ପରେବି ଚାଲିଗଲା ପୁଅର ଜୀବନ
2
3
4
5