Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୧୭ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନା ମାମଲା ନଂ. ୬୬୦/୨୦୨୪ ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା ଅଧୀନ ଝୁମ୍ପୁରା ମେଡିକାଲ କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଶିବ ଲୋହାରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 07:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:20 PM IST
ଅପହରଣ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ୧୭ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାର୍‌ହା ଫାଶରେ ଯାଇଛି ବାଘର ଜୀବନ - ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odia News3 hrs ago
4
EPFO3 hrs ago
5
Odia News9:44 AM IST