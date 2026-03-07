Advertisement
Odisha News: କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ...

Odisha News:  କୋର୍ଟଙ୍କ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 07, 2026, 12:19 PM IST

Odisha News:  କୋର୍ଟଙ୍କ  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ । ଏଲ-୨ ରୁ ଏଲ୍-୧ ପଦୋନ୍ନତି ଦାବିରେ ବହୁମୁଖୀ ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜନହିତକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ସମୟନୁଯାୟୀ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଆଯାଉଛି । 

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା କ୍ୟାଡର ପୁର୍ନଃଗଠନ ଅନୁମୋଦନ କଲାପରେ ତଥା ସରକାର ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା- (୩୫୪୫୫) ତା-୧୯.୧୨.୨୪ ରେ ଏଲ-୨ ରୁ ଏଲ୍-୧ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାସରିଛି । ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ବାରା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି । ତାହା ଡିଏଚ୍ ଏସ୍ (ଓ) ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୫୦୮ ୨୦.୦୧.୨୦୨୫ ଏବଂ ଡିଏଚ୍ (ଓ) ଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୮୨୫ ତା-୨୮.୦୩.୨୫ ରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ବାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଭିଜନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ୨୯.୦୫.୨୦୨୫ ରେ ଫାଇନାଲ ଗ୍ରେଡେସନ ଲିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା । 

ଏହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜୁନିଅର ମହିଳା କର୍ମିୀମାନେ ତେବେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୨୮ରେ କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା । ତେବେ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ନାହିଁ । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଅବସର ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଯଦି ଡିପିସି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆ ନଯାଏ , ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିବା ବହୁମୁଖୀ ମହଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Narmada Behera

