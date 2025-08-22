Odisha News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ ତାଲା
Odisha News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲେ ତାଲା

Odisha News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ଛାଡି ତାଲି ପକାଇଦେଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:25 PM IST

Odisha News: କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଗଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ଛାଡି ତାଲି ପକାଇଦେଲେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଜର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଜଣେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ କୁ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇ ପଳାଇ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଛନା ଦେହୁରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଛନ୍ତି । 

ପ୍ରକାଶ ଯେ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ରେ ତାଲା ଦେଇ ପଳାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଟୁନା ଦେହୁରି ଙ୍କ ଦ୍ବୀତିୟ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟି ସ୍କୁଲ ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିଲା । ସ୍କୁଲରୁ ନଫେରିବା ପରେ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ । ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ରୋଷେୟା ଆସି ସକାଳ ୯ ଟା ରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଝିଅଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଝିଅଟି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର ସମଗ୍ର ବଳ ଖଟାଇ ଲୁହା ରେଲିଂକୁ ବଙ୍କା କରିଥିଲେବି ଗୋଡ ଦୁଇଟି ବାହାରି ଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଟକି ରହି ରାତି ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା । ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଝିଅଟିକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ରେ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁ ରେ ରହୁଥିବା ରୋଷେୟା ଠାରୁ ଚାବି ଆଣି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର କବାଟ ଖୋଲି ଝରକାର ଲୁହାକୁ ବଙ୍କା କରି ଝିଅ କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ପରେ ଝିଅର ବାପା ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଝିଅ କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇ ସ୍କୁଲ କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

 

