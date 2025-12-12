Advertisement
Keonjhar Road Accident: କେନ୍ଦୁଝରରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା; ୩ ମୃତ, ୨ ଗୁରୁତର ଆହତ

Keonjhar Road Accident: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରୁପାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:59 PM IST

Keonjhar Road Accident: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରୁପାଟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ଅନୁସାରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁପାଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳ ୩ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।

ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଅସନବାହାଳି ଗ୍ରାମର ଦୁଃଶାସନ ବାରିକ (୪୦), ହିରଣ୍ୟ ସେନାପତି (୨୫) ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରପୁରର ମନ ଦଳେଇ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬:୩୦ ସମୟରେ ସାରୁପାଟା ନିକଟରେ ଚାନ୍ଦପସି-ପାଣ୍ଡପଡା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ୩ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଳଭଦ୍ରପୁରର ରାଜା ନାୟକ ଏବଂ ଅସନବାହାଳିର ରାହୁଲ ନାୟକ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ (DHH)ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରିନାଥ ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମୃତକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ।"

 

Jagdish Barik

