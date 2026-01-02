Advertisement
Odisha News: ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଶୋଦ୍ଭାରାଜିର ଗନ୍ତାଘର ସାନ ଘାଗରା ଜଳ ପ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଠାରୁ ୫ କି.ମି.ଦୂର ରେ ୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟାନି ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମନଲୋଭା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସାନ ଘାଗରା ଜଳ ପ୍ରପାତ । 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:00 PM IST

Odisha News: ଚାଲିଛି ପିକନିକ ଋତୁ:ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ

Odisha News: ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଶୋଦ୍ଭାରାଜିର ଗନ୍ତାଘର ସାନ ଘାଗରା ଜଳ ପ୍ରପାତ। କେନ୍ଦୁଝର ସହର ଠାରୁ ୫ କି.ମି.ଦୂର ରେ ୪୯ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଘନ ଅରଣ୍ୟାନି ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମନଲୋଭା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସାନ ଘାଗରା ଜଳ ପ୍ରପାତ । ଯାହାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ରାଜି ରାଜ୍ୟ ,ରାଜ୍ୟ ବାହାର ର ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି । ଏପରିକି ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତି ଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଏଠାରେ ବେଶ ଭିଡ ଜମୁଛି ।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନି ସୁଳି ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ,ସାନ ଘାଗରା ଜଳପ୍ରପାତ ପର୍ଯ୍ୟଟନି ସ୍ଥଳଟି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା । ପ୍ରାକୃତିକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଶୋଭାରାଜି ରେ ଭରପୁର ସାନଘାଗରା। ସାନଘାଗରାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମାଛକାନ୍ଦଣା ନଦୀରୁ ଓ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୯୦ ଫୁଟ,ସାନଘାଗରା ଶବ୍ଦଟି ଘର୍ଘର ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ ବୋଲି ଲେଖକ ଓ ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି । ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଶୋଭାର ଗନ୍ତା ଘର ସାନଘାଗରା ର ମନମୁଗ୍ଧକର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଷ କବି,ଲେଖକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା , ଚଳଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳିଆକର୍ଷିତ କରିଆସିଅଛି । 

ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଏହି ସାନ ଘାଗରା । ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନା ଙ୍କର ଆଗମନ ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ଏଠ ରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ସହ ଏହାର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ କୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ର ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ ଜମୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଫେବୃଆରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । 

କେନ୍ଦୁଝରର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଉଥିବା ସାନଘାଗରା ଜଳ ପ୍ରପାତର ସବୁଜ ଘାଷ ପଡିଆ ଓ ଗୋଲାପ ବଗିଚା ବେଷ ଆକର୍ଷଣିୟ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜଳ ପ୍ରପାତ କୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଠାକାର ଜଳ ପ୍ରପାତର ପାଣିରେ କିଏ ଗାଧୋଇ କରି ମଜ୍ଜା ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କୁତ୍ରିମ ହ୍ରଦରେ ବୋଟ ଚାଳନା କରି ଅନେକ ମଜା ଉଠଆଇ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ବୁଲି , ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲି ଭରପୁର ମଜ୍ଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି । ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିୟା ଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର କୋଳି ଆଚାର , ଚାର କୋଳି , ଅଁଳା ଜଙ୍ଗଲି ଝୁଣା ଓ ଚାଟ , ମଟର , ଆଦି ଦୋକାନର ପସରା ମେଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କର ବେସ ଭିଡ ଜମୁଛି । ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବଗିଚାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫୁଲର ପଶରା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହକି ଯିବାର ମଜ୍ଜାରେ ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ।

Narmada Behera

