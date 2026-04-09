Zee OdishaOdisha StateKeonjhar Crime: ଅପରାଧର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ, ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଦଶ ହଜାର ଜରିମାନା

Keonjhar Crime: ଅପରାଧର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ, ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଦଶ ହଜାର ଜରିମାନା

Keonjhar Crime: ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନାର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଜିଲ୍ଲା ସେସନ ଜର୍ଜ।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:36 PM IST

Keonjhar Crime: ଅପରାଧର ୪ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ, ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ଦଶ ହଜାର ଜରିମାନା

କେନ୍ଦୁଝର: ଆଜି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସେସନ ଜର୍ଜ। ଘଟଣା କ୍ରମରେ ୨୦୨୨ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ କାଦକଳାର ମାୟାଧର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଫେରିବା ସମୟ ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରେ ହୋଇଥିବା ବଚଶା କୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ସେଇ ଗ୍ରାମର ଉତ୍ତମ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ନବକିଶୋର ସଂଘବଧ ଭାବରେ ଲୁହା ଛଡ, ଭୁଜାଲି ଓ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ରେ ନୟାକୋଟ ପୋଲିସ ୩ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। 

 

ଆଜି ସେହି କେଶ ର ଶୁଣାଣି କରି ଜିଲ୍ଲା ଜର୍ଜ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ୧୫ ଜଣ ସାକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କୁ ଭିତ୍ତି କରି ୩ ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଜୋରିମାନା ଓ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ଏକ ବର୍ଷ କାରାଦାଣ୍ଡ ର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାନଲାକୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରଶିକ୍ୟୁଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶିକ୍ୟୁସନ ଉପ ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯାଇଥିଲା।

