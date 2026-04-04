Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ସଭିଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News: ସଭିଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News:  ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପାଠପଢା। ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ। ପାରମ୍ପାରିକ  ରିତିନୀତି ରେ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ  ଉତ୍ସବ। ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ  ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡି଼ ଛୁଆଁଇବେ। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:38 AM IST

Odisha News: ସଭିଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଯିବା, କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଜି ଖଡ଼ି ଛୁଆଁଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha News:  ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପାଠପଢା। ପିଲାମାନେ ଖଡ଼ି ଛୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ। ପାରମ୍ପାରିକ  ରିତିନୀତି ରେ ପିଲାଙ୍କର ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ  ଉତ୍ସବ। ଆଡମ୍ବର ସହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ରାଜଭବନ ସରକାରୀ  ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଡି଼ ଛୁଆଁଇବେ। ସେଠାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ, ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଠମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ,  ଖଡ଼ି ଛୁଆଁ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଲକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣରୁ, ଶିଶୁବାଟିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଖଡିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୪ ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। 

ଏପ୍ରିଲ ୬ରୁ ୮ ଯାଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆସ ସ୍କୁଲଯିବା ୨.୦ ଅଭିଯାନ ଅନୁଯାୟୀ ଡ୍ରପ୍‌ଆଉଟ୍‌ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ଅଭିଭାବକ, ଅଧିକାରୀ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ।

Narmada Behera

