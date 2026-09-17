ପୁରୀରୁ ଖଜା କିଣୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ଜବତ କଲା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ କହି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଖଜା ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଜହର ସଦୃଶ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଆଜି ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ପୁରୀ ପୋଲିସ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରିବା ପରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି।
ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖଜାର ମାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଆଜି ପୁରୀ ପୁଲିସ, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୪ଟି ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଦାମ, ପଥୁରିଆ ସାହି ଗୋଦାମ, ଚୁଡାପଟି ଗୋଦାମ ଆଦିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପରେ ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଛି। ଖଜା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନମାନର ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ବନସ୍ପତି ତେଲ ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ସିରା ଖଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ବିଶ୍ୱାସର ସହ କିଣି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହରରେ ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଖଜା ଗୋଦାମ ଉପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଟି ଡିଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟାଉନ ପୋଲିସ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଜନ ଓ ମାପ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ଭେଜାଲ ଖଜା ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିନେମା ଲେନ୍, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଖଜା ଗୋଦାମ ଏବଂ କାରଖାନାରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଖଜାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଓଜନରେ ହେରଫେର, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭେଜାଲ କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଖଜା ଜବତ କରାଯିବା ସହ ଦୋଷୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।