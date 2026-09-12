/Vigilance Raid: ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ASIଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଟ୍ରାପ୍

Vigilance Raid: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ଜଣେ ASIଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଧରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ASI ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏକ ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ASI ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନା ପରିସରରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ASI ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଧରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଟ୍ରାପ୍ ପରେ ASIଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୦୯ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧ ଆଇନର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।