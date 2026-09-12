Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vigilance Raid: ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ASIଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଟ୍ରାପ୍

Vigilance Raid: ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ASIଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଟ୍ରାପ୍

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ASI ସୁଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମାମଲାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 12, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:19 AM IST
Vigilance Raid: ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଥାନାର ASIଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ, ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଟ୍ରାପ୍

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BRICS Summit 2026: ୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଆଜି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ
2
3
4
5