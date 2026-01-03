Khandagiri Magh Mela 2026: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ତଗିରି ମାଘ ମେଳା, ୧୦୦ଟି ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:31 PM IST

Khandagiri Magh Mela 2026: ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଖଣ୍ତଗିରି ମାଘମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମେଳା ୨୫ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୭ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।  ବିଏମସି (BMC) ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ  ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମେଳା ପରିସରରେ ୧୦୦ଟି ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଉଛି।ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶାସନ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରିବ।

ସନ୍ଥ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ରହିବା, ଖାଇବା ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସାତୋଟି ବଡ଼ ପାଣ୍ଡାଲରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। 

ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ମେଳାରେ ୧୪୪ ଜଣ ସନ୍ଥ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏ-ଥିରେ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏ-ବଂ ରବି-ପୁଷ୍ୟ ଯୋଗ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶନକାରୀ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆୟୋଜକମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ନାହିଁ।

ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ,ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ନିଜକୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ,ମେଳା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଏ-ହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସ୍ମରଣ କରେ।

ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ:
ଦର୍ଶକମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈନ ସ୍ମାରକୀ ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।  ମାଟି ପାତ୍ର ସହିତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବଜାର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରୁ ରାତି ୯ ଟା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଭିଡ଼ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ:
ଏହି ବର୍ଷର ମେଳା ବିଶ୍ୱ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପରିଷଦର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ୫୧୨୬ ତମ ବର୍ଷ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ, ଆୟୋଜକମାନେ ଏହି ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକାଶ କରିବେ।

