Odisha News: ଆଜିଠୁ ଖରିଫ୍ ଧାନକିଣା

Odisha News: ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ୍ ଧାନକିଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବେ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ କହିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:19 AM IST

Odisha News: ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ୍ ଧାନକିଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବେ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ତି ଗୁଡିକରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଜ ଳ, ଶୌଚାଳୟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡି଼ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ଉପରେ ତିଖଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିଖଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

ଚାଷୀ ଆଉ ମିଲରଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ହୋଇ ଯଦି କଟନୀ ଛଟନୀ କରିବେ। ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କତ୍ତୃତ୍ବାଧିନ ନୁହେଁ। ସେପଟେ, ଧାନ ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ୍। ଦୁଇ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମସବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ବେଳେ ଗୁଡାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିଲାଗି ବରଗଡର ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଗୋଦାମ୍ ଖାଲି ନଥିବା ରୁ ଚାଷୀଙ୍କପ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହାର ହିସାବ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। 

Narmada Behera

