Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News:ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

Odisha News:ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

Odisha News: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 25, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:49 PM IST
Odisha News:ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଛକରେ ହାଇୱା ଧକ୍କାରେ ବାପା-ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା,ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯ
top 10 news today41 min ago
2
Pralhad Joshi1 hr ago
3
Rain Alert2 hrs ago
4
Suna Besha 20262 hrs ago
5
Cockroach Janta Party Protest End3 hrs ago