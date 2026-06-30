Odisha News: ପୁଣି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ! ପୋଲିସ୍ ମାଡ଼ରେ...

Odisha News: ସୋମବାର ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ହେପାଜତ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।
ବାଣପୁର ପୋଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମର ତୋଫାନ ନାୟକ ନାମକ ମୃତକଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ରବିବାର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ,ଥାନା ଭିତରେ ତୋଫାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତୋଫାନଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମକୁ ପୋଲିସ ଡାକି ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ଆମ ପୁଅ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବାଟରେ ମଳତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତୋଫାନ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ଅମଳ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ, ସେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବାସିନ୍ଦାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଚୋର ଭାବି ଭୁଲ କରି ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ହାଜତ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ପରମାର ସ୍ମିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଫାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି।
ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ସେ ବାନ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣପୁର ସିଏଚ୍ସିକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବା ପରେ, ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି। ଆମର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।