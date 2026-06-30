Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପୁଣି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ! ପୋଲିସ୍ ମାଡ଼ରେ...

Odisha News: ସୋମବାର ଦିନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାଣପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ହେପାଜତ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:45 AM IST
Odisha News: ପୁଣି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ! ପୋଲିସ୍ ମାଡ଼ରେ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid: ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍
vigilance raid54 min ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
top 10 news todayJun 29