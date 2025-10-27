Advertisement
ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ

ଏହି ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଳନ କରି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳରୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତୁଟ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

Oct 27, 2025

ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ

ଖୋର୍ଦ୍ଧା:(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ-୨୦୨୫ ଅବସରରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳର ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ଅଲୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରେଳମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସତର୍କତା ଶପଥ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଶପଥ ଦ୍ୱାରା ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପାଳନ କରି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ମୂଳରୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତୁଟ ସଙ୍କଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ।

୨୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ''ସତର୍କତା : ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ'' ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକତା ଓ ଏକତାର ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।

ଏହି ସପ୍ତାହ ଅବଧିରେ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହାତକୁ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରେଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଷ୍ଟେସନ ଓ ଡିପୋଗୁଡିକରେ ସେମିନାର, ୱର୍କଶପ୍, ନିବନ୍ଧ ଓ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଜାଗୃକତା ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ, ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର, ରାସ୍ତା ନାଟକ ଓ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତର୍କତା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକମାନେ, ଶାଖା ଅଧିକାରୀମାନେ, ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଓ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀ ଅଲୋକ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଲେ ଯେ, ସତର୍କତା କେବଳ କିଛି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ।

