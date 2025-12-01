Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3025293
Zee OdishaOdisha State

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି

ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ HIV/AIDS ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସବିତା ସତପଥୀ ସକାଳେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:43 PM IST

Trending Photos

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି

ଖୋର୍ଦ୍ଧା:-(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ HIV/AIDS ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ।

ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ HIV/AIDS ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସବିତା ସତପଥୀ ସକାଳେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ରେଳବାଇ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଚେତନତା ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରେଳବାଇ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଗଦାନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ପରେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲା ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲର OPD କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ HIV/AIDS ସଚେତନତା ଉପରେ ଏକ ସେମିନାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ HIV/AIDS ସହିତ ଜଡିତ ନିବାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
କିଟ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଦେଲା ବଡ ସୂଚନା
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Odia News
ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ବଡ କଥା କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
Samantha Ruth Prabhu
ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ..
Odisha assembly
Odisha Assembly: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ