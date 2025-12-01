ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ HIV/AIDS ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରମୁଖ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ସବିତା ସତପଥୀ ସକାଳେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଲିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା:-(ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି) ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବାବେଳେ ଯାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ HIV/AIDS ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ।
ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସ ସ୍ବେଛାସେବୀ ମାନଙ୍କ ସମେତ ରେଳବାଇ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଚେତନତା ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରେଳବାଇ ଆବାସିକ କଲୋନୀ ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ର ପ୍ରମୁଖ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଏହି ସଚେତନତା ରାଲି ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ବଜନୀନ ଯୋଗଦାନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ପରେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳବାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିଲା ।
ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ହସ୍ପିଟାଲର OPD କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ HIV/AIDS ସଚେତନତା ଉପରେ ଏକ ସେମିନାର ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ HIV/AIDS ସହିତ ଜଡିତ ନିବାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଟେ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଏଡସ୍ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଚେତନତା ରାଲି