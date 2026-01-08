Advertisement
Written By  Priyambada Rana|Reported By: Surya Narayana Mohanty|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:06 PM IST

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (LP) ଏବଂ ସହାୟକ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ (ALP) ପାଇଁ "ଚାପ ପରିଚାଳନା" ଉପରେ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ନିରାପତ୍ତା ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଯାହା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନିରାପଦ, ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେମିନାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଏହି ସେମିନାର ୫ ଜାନୁଆରୀରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଆରଏସ ଶ୍ରୀ ଲଳିତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଜୁକ୍ତା ମହାନ୍ତି ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମ-ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଚାପ ପରିଚାଳନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ।

ସେମିନାର ସମୟରେ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ସକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି ଚାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାବିନ ଏରଗୋନୋମିକ୍ସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ବୈଜ୍ଞାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ, ଦୃଢ଼ ସାମାଜିକ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅଯୌକ୍ତିକ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଚାପ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ LP ଏବଂ ALP ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସେମିନାର ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛି। ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଘରୋଇ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।

କାର୍ଯ୍ୟ-ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ଆହ୍ୱାନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ୍ରୁ ପରିଚାଳନା, ନିୟମିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲା। ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ କବଚ 4.0 ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାଲିମ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସମାପନା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ଅତିରିକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ (ଭିତ୍ତିଭୂମି) ଶ୍ରୀ ସୁଭ୍ରଜ୍ୟୋତି ମଣ୍ଡଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ପରିଚାଳନା) ଶ୍ରୀ ଶୁଭଜିତ ଦାଶ ମଧ୍ୟ LP ଏବଂ ALP ମାନଙ୍କର ଚାପ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ । ବରିଷ୍ଠ ଲୋକୋ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅବନୀ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରୁ 24 ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ 15 ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ସମେତ ମୋଟ 39 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ସେମିନାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ରେଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚାପମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

Priyambada Rana

