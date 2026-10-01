Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ପାରାଦୀପ

ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ କିନ୍ନର ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ।

Reported ByNarayan BeheraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 01, 2026, 03:20 PM IST|Updated: Oct 01, 2026, 03:20 PM IST
ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ପାରାଦୀପ
Image Credit: ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ଚମତ୍କାର ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି
2
3
4
5