ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଲୁକିଲା ପାରାଦୀପ

ପାରାଦୀପ: ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପରେ ପାରାଦୀପରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ ଯୁବତୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେତାଳେ ନୃତ୍ୟ କରି ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ପାରାଦୀପ କିନ୍ନର ସମାଜ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭସାଣୀ ।
ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ କିନ୍ନର ସମାଜର ସଦସ୍ୟ । ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ମାଆ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ଚମତ୍କାର । ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ କିନ୍ନର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ରାଧା ସ୍ୱାଇଁ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାଉ, ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆସିଲେ ଆମେ ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି କିପରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ ଏହା ରହିଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ମାଆ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା । ଏଥିସହ ରାଧା ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ କିନ୍ନର ସମାଜ ଆମର କୌଣସି ପରିବାର ନାହିଁ, ଆମ ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀ ଆମ ପରିବାର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆଜିର ଏହିଦିନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।