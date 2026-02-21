Advertisement
କିସରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବାପା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 04:38 PM IST

KISS Student Death: ଭୁବନେଶ୍ବର କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ।

କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁ୍ଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମୋ ପୁଅ ତା ପୂର୍ବଦିନ ହସି ହସି ମା’ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା  । ଏଭଳି ଜୀବନ ହାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି । ଦୁଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ । ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ।

