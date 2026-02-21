କିସରେ ପୁଣି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବାପା

କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।
Trending Photos
KISS Student Death: ଭୁବନେଶ୍ବର କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଜଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପଢୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ।
କିସ୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୩ ଫୁଟିଆ ଖଟରେ ଜୀବନ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବ କିନ୍ତୁ ମୁ୍ଁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ । ମୋ ପୁଅ ତା ପୂର୍ବଦିନ ହସି ହସି ମା’ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲା । ଏଭଳି ଜୀବନ ହାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା । ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି । ଦୁଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡି ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ । ମୁଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ମତେ ଆଣିଛନ୍ତି ।
Also Read- PM Kisan: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ୨୨ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବ? eKYC ସୂଚନା ପଢ଼ନ୍ତୁ
Also Read- Weekly lucky zodiac sign: ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ, ୫ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳ