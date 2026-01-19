Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3079452
Zee OdishaOdisha StateAdvika Yojana: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିନ ଏଜ୍ କିଶୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ

Advika Yojana: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିନ ଏଜ୍ କିଶୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟିନ ଏଜ କିଶୋରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦ୍ୱିକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 19, 2026, 02:09 PM IST

Trending Photos

Advika Yojana: ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିନ ଏଜ୍ କିଶୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ

Advika Yojana:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟିନ ଏଜ କିଶୋରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କଲେଜ ପଢୁଆ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଦ୍ୱିକ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଓ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତଥା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି "ଆଦ୍ବିକା: ମୁଁ ଅନନ୍ୟ" ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 

ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଏହି ଯୋଜନା ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ରାଜ୍ୟର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୧୦ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କୁହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ବାଲ୍ୟବିବାହ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା କାରଣ ଗାଁରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଭଲ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆୟୋଜନ କରିବା, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସାମୁହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ ସାମିଲ କରିବା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୱିକା ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।

ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୱିକ ଯୋଜନା ଏକ ବହୁ-କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉପ-ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତାଲିମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ତଦାରଖ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସାମୁହିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୂଆପଡ଼ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମାଡ଼
cattle smuggling
Odisha Police: ଗୋରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ପୋଲିସ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର
AparnaYadav
ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା: ପତ୍ନୀ ଅପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ସାନ ଭାଇ
Shreemayee Mishra
ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିଏ? ନବୀନ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‌ଙ୍କୁ ପୁଣି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ
Dolphin Census
ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଡଲଫିନ୍‍ ଗଣନା, ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ