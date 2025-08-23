Cm Monthly Income: ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାସିକ ରୋଜଗାର କେତେ?

Cm Monthly Income: ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି? ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Cm Monthly Income: ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି? ସେମାନେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ସରକାରୀ ସେବାର ସୌଖିନ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ଷମତା ବାହାରେ କେମିତି ଜୀବନ ଜିଅଁନ୍ତି? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଥର ଆସେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଯୁବାବର୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହି ନିଜର ଆଶାକୁ ଦମନ ବି କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଥିଲାଗି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଅପରାଧକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ସତ? ନିକଟରେ ଭାରତର ୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୩ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଅପରାଧର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି ଜାଣିବା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଜଗାର କେତେ? ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ଦେଶର ୨୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ୩ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଚି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୁଲ୍ୟ ହେଲେ ୧୬୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ଆୟ ହେଉଛି ୧୩ଲକ୍ଷ ୩୪ ହଜାର ୭୩୮ ଟଙ୍କା। ଆଉ ହାରାହାରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୫୪ କୋଟି ୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।
ବର୍ଷକୁ ୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଦେଶର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ୨୯ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତଏଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ହେଉଛି ୯୩୧ କୋଟି। ବାକି ୨୯ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୭୦୨ କୋଟି। ପୁଣି ସେଥିରୁ ୩୩୨ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ। ୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରାମୟା।
ଦେଶରେ ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ନେତା ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆୟ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଓମାରଙ୍କ ନାଁରେ ୫୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ବର୍ଷକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂତ୍ରରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆୟ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ମମତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ହେଉଛି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ନାଁରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାର ବର୍ଷକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ତାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟୁକୁଞ୍ଚନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବିଷୟ! ଏହିଭଳି ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭନରେ ରାଜନେତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ଓ ଧାରଣାକୁ ପୁଣିଥରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ।
ଏବେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ କଥା ଜାଣିବା। ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି।। କେନ୍ଦୁଝର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଏବେ ବୟସ ହେଉଛି ୫୨ ।ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୧ କୋଟି ୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଋଣ ପରିମାଣ ହେଉଛି ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତାଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଆୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ଆୟ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ କମ୍।
ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଆୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜନେତା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ହେବ ନାହିଁ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ବଳୟରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ବିଧେୟକ ଆଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଜେପି ପାଇଁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିବେ। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରହିଛି। ତାହା ପୁଣି କେନ୍ଦୁଝର ଥାନାରେ। ମାମଲାର ବିବରଣୀକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ତାହା ରାଜନୀତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କିତ। ଯେ କୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କ ଲାଗି ଏପରି ମାମଲା ହେବା ସ୍ୱଭାବିକ ହୋଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଦେଶର ୧୨ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ। ୧୮ ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ନାହିଁ। ୧୦ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ୩୩ % ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ଅପରାଧ ଭିତରେ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ୁକୁ ସାମିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପରିମାଣ ୫ ବର୍ଷ ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିନର କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଅପରାଧରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ଜାମିନ ବିହୀନ, ନିର୍ବାଚନ ଅପରାଧ, ସରକାରୀ ତହବିଲକୁ ଠକେଇ, ହତ୍ୟା, ନିର୍ଯାତନା, ଅପହରଣ, ବଳାତ୍କାର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରେଧରେ ଅପରାଧ ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଠକେଇ,ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ।