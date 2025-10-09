Paya Shraddha: ପାଞ୍ଜି ବଢାଇଲା ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ, କେଉଁଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ? ଜାଣନ୍ତୁ

Paya Shraddha: କେଉଁ ଦିନ ଦେବେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ବନ୍ଦ।
Paya Shraddha: କେଉଁ ଦିନ ଦେବେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାରିଖ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ବନ୍ଦ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ତପ ସ୍ବୀକୃତୀ ପଞ୍ଜିକା ରାଧାରମଣ ପ୍ରେସ୍ ପଞ୍ଜିକାରେ ଅକ୍ଟୋବର୨୦ ତାରିଖରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକାରେ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୧ ତାରିଖ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ।
୨୦ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ୨୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ୪୫ ପରଠାରୁ ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୪୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ରହିଛି। ୨୧ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୧୭ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କରଣୀୟ। ଯେଉଁମାନେ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ପାରିନାହାଁନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନରେ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପରେ ରାତିରେ ଦୀପଦାନ କରିଥାଆନ୍ତି। ୨୦ ତାରିଖରେ ଦିନ ତମାମ୍ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହୁଥିବାରୁ ସେହିଦିନ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ହରିଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସେପଟେ, ୨୧ ତାରିଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ରହିଛି।