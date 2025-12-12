Konark Eco Retreat: ଆଜି କୋଣାର୍କ-ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Konark Eco Retreat: ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ମୁଖ୍ୟରାସ୍ତା ନିକଟ ରାମଚଣ୍ତୀ ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ରକୂଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ୍-ର ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା,ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୫ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁକ୍ କରିଥିବା ରୁମ୍ ରେ ରହିପାରିବେ। ଇକୋ- ରିଟ୍ରିକ୍ ରେ ୭୦ଟି ତମ୍ବୁଘର କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ୩୦ଟି ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍, ୨୦ଟି ପ୍ରମିୟମ୍ କଟେଜ୍, ୮ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଲ୍ଲା ଓ ୧୨ଟି ରୟାଲ୍ ଟକେଜ୍ ରହିଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପିଛା ୨୦ ରୁ ୩୦ ହଜାର, ରୟାଲ୍ କଟେଜ୍ ୧୦ ରୁ ୧୬ ହଜାର, ପ୍ରିମିୟମ୍ କଟେଜ୍ ୭ ରୁ ୧୬ ହଜାର, ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ୍ ୫୪୦୦ ରୁ ୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ତମ୍ବୁ ଘରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଞ୍ଚତାରକା ଭଳି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଜଳକ୍ରୀଡା, ବିଚ୍-ସାକ୍, ପାରାସେଲିଂ, ସାଇକେଲିଂ, ବିଚ୍ ଭଲିବଲ୍, ଯୋଗ ପରି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
କନଫରେସନ୍ ହଲ୍ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ୨ ଟି ଓପେନ୍ ବାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରୁମ୍ ଗୁଡିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ରାମଚଣ୍ତି ମୁହାଁଳ ସମ୍ମୁଖ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ କରାଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜୀବନରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡିଶା ପୋଲିସ୍ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ୧୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ୨ ହଜାର ଜମିରେ ଏବା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଉଦଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଆଇଜି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।