Zee OdishaOdisha StateKoraput: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୋରାପୁଟରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ

Koraput: ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କୋରାପୁଟରେ ଆମିଷ ନିଷେଧ

Republic Day in Koraput: ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଏକ ଦିନିଆ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। 

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 24, 2026, 10:42 AM IST

Republic Day in Koraput
Republic Day in Koraput

କୋରାପୁଟ: ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଦିନିକିଆ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପର୍ବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO), ତହସିଲଦାର ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଯେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିବେଦନ
ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିସହ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
କୋରାପୁଟ ଇତିହାସରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଏଭଳି କଟକଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

  • ସମର୍ଥନ: କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ, ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ଅଂଶ।
  • ଅସନ୍ତୋଷ: ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏକ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭୋଜିଭାତ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ ନକରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା।

ତେବେ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଛି। ସେଦିନ ଯେପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

