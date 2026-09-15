/ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରାପୁଟ କଫି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ DCM ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋରାପୁଟ କଫି ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।
ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ କଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ପ୍ରଚାର ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋରାପୁଟ କଫି
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୋରାପୁଟ କଫି ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟର କଫି ଚାଷ ଓ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ନୂଆ ବଜାର ଓ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିପାରେ।ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର କଫି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଦ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ।
ବଢ଼ିବ ଜୀବିକା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ
କୋରାପୁଟ କଫିର ଏଭଳି ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଫି ଚାଷ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ବିସ୍ତାର ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏହା ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବ।
କୋରାପୁଟ କଫିକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ପରିଚିତ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିବା ସହ ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।