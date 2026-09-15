Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରାପୁଟ କଫି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ DCM ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା

ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରାପୁଟ କଫି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ DCM ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା

ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ‘ମନ୍ କି ବାତ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ କଫି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କୋରାପୁଟ କଫିର ପ୍ରଚାର ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 15, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:20 PM IST
ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କୋରାପୁଟ କଫି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ DCM ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଖେଳୁନି’—ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
2
3
4
5