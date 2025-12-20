Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 'ପରବ 2025'ର ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ। ଏହା କୋରାପୁଟର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବର 28ତମ ସଂସ୍କରଣ ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପରମ୍ପରା, ଆଦିବାସୀ କଳା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଆଦିବାସୀ ମହୋତ୍ସବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କାଳଜୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କଳାକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାଏ।
ଉଦଘାଟନୀ ଦିବସରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଷ୍ଟଲକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା, ଯାହା କମ୍ପାନୀର ସାମୁଦାୟିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟଲକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୋଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଦମ; କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ମାଛ; ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା; କୋଟପାଡ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରୁପୁ ଭତ୍ରା; କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ମେଲେକା; ଏବଂ କୋରାପୁଟର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନଙ୍କ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମାବେଶୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିବାରୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ବୁଥ୍ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଦିକଳା, କମ୍ପାନୀର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ୟୁନିଟରେ ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଧୋକ୍ରା ଧାତୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିବାସୀ କଳା ଫର୍ମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଦିକଳା ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ପାନୀ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା କଳା ପରମ୍ପରାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି।