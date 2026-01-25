Advertisement
Odisha News: ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଆଦେଶର ପୁନଃବିଚାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:00 PM IST

କୋରାପୁଟ:(ନିରୋଜ ଶତପଥୀ) ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି କରା ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ନେଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଆଦେଶର ପୁନଃବିଚାର କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇ ପୂର୍ବ ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ।

ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଦିନିକିଆ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ପର୍ବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO), ତହସିଲଦାର ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଯେମିତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। 

କିଛି ଲୋକ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

