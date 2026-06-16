କୋରାପୁଟ: ବୋରିଗୁମ୍ମା ତହସିଲର କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ନାଏକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର 'ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା'ର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ।
ମାଛ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର 'ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସବସିଡି ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସବସିଡି ପାଇବା ପାଇଁ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀର ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଦନୁସାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜମି ସହିତ ଜଡିତ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ର ଏକ କପି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଆରଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ଶୈଳବାଳା ନାଏକ ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪,୦୦୦ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହୋଇ, ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଟିମ୍ ଆରଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ନାଏକଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୪ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଧରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ରେଡ୍ ପରେ DA ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନାଏକଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ପିସି (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ମାମଲା ନଂ ୧୦/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆରଆଇ ଶ୍ରୀମତୀ ନାଏକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।