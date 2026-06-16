Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

'ମତ୍ସ୍ୟ ପୋଖରୀ ଯୋଜନା'ରେ ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀର ଟ୍ରେସ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମ୍ମା ତହସିଲର କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ)ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 16, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:02 PM IST
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋସାଗୁଡ଼ା ଆରଆଇ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଡେପୁଟି କମିଶନର, ଏସଆଇଆର ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା
Election Commission of India29 min ago
2
NHRC Report1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Somnath Yatra2 hrs ago
5
Odia News2 hrs ago