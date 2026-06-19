Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍‌ ଜାରି ରହିଛି। କୋଟପାଡ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 19, 2026, 10:26 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:26 AM IST
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମାଲକାନାଗିରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ...
Malkangiri Doctor Assault24 min ago
2
Waterways Leisure Tourism IPO57 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
OSSSC1 hr ago
5
Mahima Alekh Baba2 hrs ago