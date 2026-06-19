Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ

Vigilance Raid: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। କୋଟପାଡ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପାଡା ବ୍ଲକର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ(AEE) ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେଠୀଙ୍କ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। (DA) ରଖିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାତଟି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ALSO READ: OSSSC: ଘୁଞ୍ଚିଲା RI ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଡେଟ୍
ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଜୟପୁରର ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ସହିତ ୭ଜଣ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ (DSP), ୯ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ୧୧ ଜଣ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ASI) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚଢାଉ କରୁଛନ୍ତି।
କୋରାପୁଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରର ପାରାବେଡାରେ ସେଠୀଙ୍କ ଭଡା ଘର,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଜଟଣୀର ମାଧିପୁର ମୌଜାର ହାଇ-ଟେକ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଆବାସିକ ଫ୍ଲାଟ (ନମ୍ବର G/B.6-14, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, ବ୍ଲକ-B-6, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 132), କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଜାହାନଗରରେ, କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡରେ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ , ବୋରିଗୁମା ତହସିଲର ମୌଜା ତାରାଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫାର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।