ଦେଶକରମ ପର୍ବ ପାଇଁ ବୈତରଣୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇଲେ କୁଡୁମୀ ଭାଇଭଉଣୀ

କେନ୍ଦୁଝର: ଦେଶକରମ ପର୍ବ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଧାନବେଣୀ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର କୁଡୁମୀ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ମହାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। କୁଆଁରୀ ଯୁବତୀମାନେ ଉପବାସ ରହି ପ୍ରଥମେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ନଦୀରୁ ବାଲି ଉଠାଇଥିଲେ। ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଭଲ ବିବାହ ଓ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହି ବାଲି ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା କୁଡୁମୀ ସେନାର ଉପସଭାପତି ମିତ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକରମର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, କୁଡୁମୀ ସମାଜର ସଭାପତି ଖିରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଦେଶକରମ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବାଲିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନେଇ ଦେଶକରମ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମିରିଗୀଖୋଜି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଦେଶକରମ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କୁଡୁମୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦେଶକରମ ପର୍ବ ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜାପଦ୍ଧତି ଓ ରୀତିନୀତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।