Odisha News: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ

Odisha News: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ। ଏ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଓ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ମାନ ଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରେ ବିଜେଡି ର ପରାଜୟ ବରଣ ପରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ରେ ବିଜେଡିର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି।
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) May 20, 2026
ଯାହା ଫଳରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ କେହିନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ଆମଦାନୀ ନେତା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବିଜେଡିକୁ ହଇଜାକ କରିନେଇଥିବା ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମାନ ଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ। ବାରମ୍ବାର ଏ ନେଇ ମୁଁ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେଡିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ଆସିବା ସହିତ ମୋର ମୁଁ ବିଜେଡି ରେ ସମିତିସଭ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋର ପତ୍ନୀ ବର୍ତମାନ ବିଶ୍ଵାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି।
ଦଳରେ ରହି ଯଦି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦଳରେ ରହି କଣ ଲାଭ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୁଁ ବିଜେଡି ରୁ ସନ୍ୟାସ ନେଉଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ କହିଛନ୍ତି ''ମାନ ଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲ''।