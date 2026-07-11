ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ର ଉପସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ବୈଠକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ତହସିଲର କଂସାରିଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରୁପର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ରିଫାଇନାରୀର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨ ନିୟୁତ ଟନ୍ ରିଫାଇନାରୀର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହିତ, କଂସାରିଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀର ମୋଟ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୋଟ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ୨୦ ହଜାର କୋଟି ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ଶକ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ, ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। "ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆଲୁମିନା ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦେଶକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଧାତୁଠାରୁ ଡାଉନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, କଂସାରିଗୁଡ଼ା ରିଫାଇନାରୀର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏହି ଗତିକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଧାତୁ ଏବଂ ଧାତୁ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୟୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଜମି, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଉପଯୋଗୀତା, ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବୈଠକରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଆଲୁମିନା, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ, ସିମେଣ୍ଟ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିବେଶର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତମ୍ବା ବିଶୋଧନ, ତମ୍ବା-କ୍ଲାଡେଡ୍ ଲାମିନେଟ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିତ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ, ବୈଷୟିକ ବୟନଶିଳ୍ପ, ରଙ୍ଗ, ଅଳଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କଂସାରିଗୁଡ଼ା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଧାତୁ, ଖଣିଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
Also Read- ଭିଏତନାମରେ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଲା: ୧୫ ଭାରତୀୟ ମୃତ !