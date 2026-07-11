Add Zee Business As A Preferred Source
App

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା

ବୈଠକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫଳାଫଳ ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ତହସିଲର କଂସାରିଗୁଡ଼ାରେ ଗ୍ରୁପର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହିଣ୍ଡାଲକୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ରିଫାଇନାରୀର କ୍ଷମତା ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୮ ହଜାର କୋଟି ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 11, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:27 PM IST
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
Rath Yatra 202624 min ago
2
Odia News47 min ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Odisha news7:57 AM IST