Odisha News: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଓ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ହେବ ଖୋଳତାଡ଼। ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ଅଡିଟ୍ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ (LAccMI) ଯୋଜନା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା (MBS) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଅଡିଟ୍ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୩-୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ/ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨,୮୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୧୫୩.୫୬ କୋଟି,୨୦୨୪-୨୫ ରେ ୩୬୯.୧୮ କୋଟି ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ରେ ୪୭୮.୩୬ କୋଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ କାହିଁକି ପାଣ୍ଠି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଲା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ନୂତନ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲେ। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ସମନ୍ୱିତ ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (DIMTS) କୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, ପଚାରିଥିଲା ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କିମ୍ବା ବଜାର ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଡିଟରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କ୍ଷତିପୂରଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ଉପରେ ଯୋଜନାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମାଗିଥିଲେ।
ଅଟଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅମା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର, ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡାଇଭର୍ସନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। LAccMI ଅଧୀନରେ ଜଳ ପରିବହନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଫେରି ସେବା ଏବଂ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ସମେତ, ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ସଂଶୋଧନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର (MBS) ଅଧୀନରେ ୧,୪୨୨ ବସ୍ର ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଶାସନର ଅନିୟମିତତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେନା ଅବୈଧ ବାଲି ପରିବହନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପ୍ରତି ଚଢାଉରେ ୯୦ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।