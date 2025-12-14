Odisha News: ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସହାୟ ଦୁଃଖା ନାୟକ

ଦୁଃଖା ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରିକ ଆଧାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ ବିବାହ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ।
ମୋହନା (ଗଜପତି): ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପୁଜାରୀ: ଗରୀବ ନିରିହ ଅସହାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେଉ କି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅସହାୟ ଏବେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ।
ମେରା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦୁଃଖା ନାୟକ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ନମିଳିବା ସହ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସେ ଗତ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖା ନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରିକ ଆଧାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଅ ବିବାହ ପରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଗାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ।
ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବାରୁ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗାଁରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅନାହାର, ଅବହେଳା ଓ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେ ଶେଷରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଃଖା ଙ୍କ ଗାଁ ରେ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହେତୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଚାଷ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗାଁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏକ ପହାଡ଼ ଉପରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖା ନାୟକ ଏକ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ କନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ସିଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ଫଳମୂଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଆହାର। ସାଧାରଣ ସମାଜ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ‘ଜଙ୍ଗଲୀ ମଣିଷ’ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ଦୁଃଖା ନାୟକଙ୍କ ଏହି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସପରିବାର ଲୋକେ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯାଉ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଳା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥିଲେ ବି ଯଦି ଏଭଳି ଅସହାୟ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ”
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୋହନା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ରାଜୀବ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ , ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ଦୁଃଖା ନାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦୁଃଖା ନାୟକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଜି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସାବଧାନତା ଓ ତଳସ୍ତରରେ ଯୋଜନା ପ୍ରୟୋଗର ଅଭାବକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଶ୍ନବିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଖବର ପ୍ରଶାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତ! ଏବଂ ଦୁଃଖାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବେ ତ ସରକାର ? ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।