Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୁଲିସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଗାଁ ଠାରେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ସହ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ପିତା-ମାତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଇଛି।
ଶୁଭମିତ୍ର ୬ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଘରକୁ ନ ଆସିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁଭସ୍ମିତା ପୁଲିସ କମିଶନରେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଗାଁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବସ୍ତାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଲିସ ଦୀପକକୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପକ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ କାରରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି ନେଇଥିଲେ। ଘଟଗାଁରେ ତାହାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି।