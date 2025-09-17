Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2925344
Zee OdishaOdisha State

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୁଲିସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‍ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ଘଟଗାଁ ଠାରେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।  ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍‍ ସହ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ପିତା-ମାତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଇଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 17, 2025, 10:09 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭୁବନେଶ୍ୱର କମିଶନରେଟ ପୁଲିସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍‍ କନଷ୍ଟେବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ଘଟଗାଁ ଠାରେ ଏହି ମୃତଦେହକୁ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।  ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍‍ ସହ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ପିତା-ମାତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଇଛି। 

ଶୁଭମିତ୍ର ୬ ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍‍  ଘରକୁ ନ ଆସିବା ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁଭସ୍ମିତା ପୁଲିସ କମିଶନରେଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୀପକ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  

ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟଗାଁର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବସ୍ତାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୁଲିସ ଦୀପକକୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପକ ଶୁଭସ୍ମିତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏକ କାରରେ ଭର୍ତ୍ତିକରି ନେଇଥିଲେ। ଘଟଗାଁରେ ତାହାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଖୋଜ କନଷ୍ଟେବଳ ଘଟଗାଁରେ ମୃତ!
Ceasefire
Ceasefire:ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା:ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
PM Modi birthday
PM Modi Birthday: ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୋଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା
India-US relations
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; ଏହି ସବୁ କଲେ ଆଲୋଚନା
;