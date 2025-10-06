Advertisement
ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଧରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:28 PM IST

ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଡିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Vigilance Raid: ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲମ୍ବୋଧର ନାୟକ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଧରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ।

ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 31/2025 ରେ ଆୟକର (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, 2018 ର ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1064 ରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

