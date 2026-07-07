Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣା ବିକା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସ ଲେସ୍‌ - ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍‌ କାରବାର ହେଉଥିଲା । ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 07, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:42 PM IST
ରାଜ୍ୟରେ ଜମି କିଣା ବିକା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସ ଲେସ୍‌ - ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News:'ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'
Odisha news51 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
PM Modi3 hrs ago
4
FIFA 20263 hrs ago
5
Odisha news5:57 AM IST