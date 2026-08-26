Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: କୋମନା ତହସିଲଦାର ଓ ARI ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ,ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Odisha News: କୋମନା ତହସିଲଦାର ଓ ARI ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ,ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

Odisha News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତହସିଲଦାର ଓ (ARI) ଏଆରଆଇ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋମନା ତହସିଲଦାର ତଥା ସବ୍‌ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 26, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:16 PM IST
Odisha News: କୋମନା ତହସିଲଦାର ଓ ARI ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ,ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthqauke: ସିମଲା ଏବଂ ଚମ୍ବାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ,ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ
2
3
4
5