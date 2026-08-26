Odisha News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତହସିଲଦାର ଓ (ARI) ଏଆରଆଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋମନା ତହସିଲଦାର ତଥା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି । (ARI) ଏଆରଆଇ ରାମନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ୪.୪୦ ଏକର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜମିର ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ତହସିଲଦାର-କମ୍-ଏକ୍ସ-ଅଫିସିଓ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଜଣ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପୃଥକ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, କୋମନା, ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜାଲ ତହସିଲଦାର-କମ୍-ଏକ୍ସ-ଅଫିସିଓ ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ (ବର୍ଗୀକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆପିଲ୍) ନିୟମ, ୧୯୬୨ ର ନିୟମ ୧୨(୧)(କ) ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି।ତାଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ, ଜାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜସ୍ୱ ଡିଭିଜନାଲ୍ କମିଶନର (ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବ। ତାଙ୍କୁ ଆରଡିସିଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ପୃଥକ ଆଦେଶରେ, ନୂଆପଡାର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୋମନା ତହସିଲର ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ARI) ରାମନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମାନ ଜମି କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।
କୋମନା ତହସିଲର ଖାତା ନମ୍ବର ୪୯ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୌଜା ଚାନ୍ଦୋପାଳରେ ୪.୪୦ ଏ-କର ଜମିର ଠକେଇ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏ-ହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପରେ,ନୂଆପଡାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ADM)ଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ,ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ରାମନାଥ କୋମନା ସବ-ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ସଂଲଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆଇରିସ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜମି କାରବାର ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଡିଏମଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳତା,କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ଅବହେଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା।