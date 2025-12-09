Advertisement
Odisha News: ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୭୦୩୬୦ ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଦାଦନ: ମନ୍ତ୍ରୀ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଓ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏକ ସ୍ୱଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି

ରେଢାଖୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୭୦ ହଜାର ୩୬୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଦାଦନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୦୭ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ୫୧ ହଜାର ୫୮୧ ଜଣ ଦାଦନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ନୂଆପଡାରୁ ୮୬୫୫ ଜଣ ଦାଦନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୭ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ସେହିପରି ୨୦୨୩ ଓ ୨୦୨୪ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୮୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୫୪୧୬୬ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୭୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୪୯୯୮୮ ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। 

ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର १०१४ ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ (Task Force) ଗଠନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷାକରି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ଯୋଗାଣକ୍ଷମ ଯୋଜନା ଓ ଏବଂ ସ୍ବ-ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଅଛି । ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡିକର ଅଂଶ ସ୍ବରୁପ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି (MGNREGS) ଯୋଜନାରେ ୯ଗୋଟି ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ଟି ବ୍ଲକ ଅନସ୍ଥ ୭୦୪ଗୋଟି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସକୁ ୩୦୦ ଦିନ‌କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି ।

ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ, ରାଜ୍ୟରେ ୧୪ ଗୋଟି ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ବଲାଙ୍ଗିର, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସ୍ବେଚ୍ଛାକୃତ ପଞ୍ଜିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ବେଆଇନ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ ଛାତ୍ରାବାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଇଅଛି । ଏହାଛଡା ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏକ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ହେଲ୍ସ ଲାଇନ (୧୮୦୦ ୩୪୫୬୭୦୩) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ତେଲାଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ଠାରେ ଓଡିଶା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସହାୟତା ଡେସ୍କକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି ।

