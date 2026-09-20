/Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ହଜାର ୫୩୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ।
ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୪୯୦ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରୁ, ୨୧୦ ଜଣ କୋରାପୁଟରୁ ଏବଂ ୨୧୦ ଜଣ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୧୩ ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ୧୦,୪୩୪ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ୩୦,୦୦୦ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଲକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା।
ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଥମିକତା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପଥ ଖୋଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟଥା କେବେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେହି ପଥ କେବଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୁହେଁ,ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଉଠାଇ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବସ୍ରେ ପୁରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଦିନକୁ ଚାରିଥର ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, କିଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ପରିଚୟପତ୍ର ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଏସ୍କର୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପାରାମେଡିକାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରେ।
ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଧବାମାନେ ଜୀବନରେ ଥରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏହାକୁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୟସ, ଦୂରତା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ ହୁଏ।
ରବିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ ବଲବନ୍ତ ସିଂହ,ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୀପଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରୁଦ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ OSRTC ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଦେବବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡ଼କାମୀ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ମାଙ୍ଗୁ ଖିଲା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରଘୁରାମ ମାଛା ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, OSRTC ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏବଂ ପୁରୀ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସହଜ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟରୁ ଆହୁରି ଦୂରରେ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କାଫଏ ହେଉଛି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ: ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ବସ୍, ଚିକିତ୍ସା କଭର, ଖାଦ୍ୟ, ଏସ୍କର୍ଟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଧାଡ଼ିରେ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଛଅ ସପ୍ତାହ ଧରି ରହେ, ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାନ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ 910 ଜଣ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଯେକୌଣସି ନୀତି ଟିପ୍ପଣୀ ଅପେକ୍ଷା ସରଳ। ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।