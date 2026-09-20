Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୩ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ହଜାର ୫୩୫ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 07:58 PM IST
Odisha News: ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ,ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ୩ ଜିଲ୍ଲାର ୯୧୦ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News Today:ବିଏନଆର୍ ଫିଲ୍ମସ୍‌ର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ,ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
2
3
4
5