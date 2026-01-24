ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ- ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ

Advertisement
ଗୋ ମାଫିଆ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 03:47 PM IST

କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୋ ମାଫିଆ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ। 

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାଲି ମାଫିଆ ଏବଂ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ । ଏଥିସହ ଚୌଦ୍ଵାର ଜେଲରୁ ୨ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏନେଇ ଜେଲ୍‌ ବିଭାଗ କଳି ଆଦୌ ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ । ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକେଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି । ପୋଲିସକୁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ । ପୋଲିସକୁ ୨ ଭାଗ କରି ତଦନ୍ତ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

