Ratnabhandar: ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି

Zee OdishaOdisha StateRatnabhandar: ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 23, 2026, 04:44 PM IST

Ratnabhandar: ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମା' ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ ରୁ ୧ ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଶୁଭ ମୁହୁର୍ତ୍ତ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେନେଇ ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।‌ କହିଛନ୍ତି ଜେମୋଲୋଜିଷ‌ଟଙ୍କର ମୃତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ୧୯୭୮ରେ ଯେଉଁ ହୀରା ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ମୂଲ‌୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା ଏଥର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢୀ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ସେବକ ବୋଲି ସେବାୟତଙ୍କ ପଟରୁ କୁହାଯାଇଛି।

କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ଗଣତି କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ପାଇଁଶେଷ ବୈଠକ ପାଇଁ ‌ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏସ ଓ ପିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ, ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ, ଖଣି ଓ ଭୂତତ୍ତ୍ବବିତ୍, ସ୍ବର୍ଣ୍ଣକାର, ବଣିଆ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଏବଂ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିବା ପରେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ହୋଇଥିଲା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କରି ଇଛାରେ ସବୁକିଛି ସୁଚାରୁରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ।

ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ୧୨.୦୯ ରୁ ୧.୪୫ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି,ଫଟୋଗ୍ରାଫି ,3D MAPPING ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ୧୯୭୮ ମସିହାର ଗଣତି ମଣତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତାଲିକା ରହିଛି। ସେହି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ମେଳକ କରାଯିବ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ।‌ କହିଛନ୍ତି ଜେମୋଲୋଜିଷ‌ଟଙ୍କର ମୃତିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ୧୯୭୮ରେ ଯେଉଁ ହୀରା ନୀଳା, ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ର ମୂଲ‌୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତାହା ଏଥର କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢୀ ପାଇଁ ଏହା କରାଯାଉଛି ସେପଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ସେବକ ବୋଲି ସେବାୟତଙ୍କ ପଟରୁ କୁହାଯାଇଛି।

Priyambada Rana

