Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 02:12 PM IST

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଘଟଣ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ୩ ଜୀବନ

ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ସେକ୍ଟର ୭ ବେଳାଭୂମି ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ୩ ଯୁବକ । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ୩ ଯୁବକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁର୍ଗାପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପ ରୟ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଅରଜୀତ ପଞ୍ଜା, ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜିତ୍ ପଞ୍ଜା ଅଛନ୍ତି । ୩ ଯୁବକ ପୁରୀ ମହୋଦଧି ହୋଟେଲ ସମ୍ମୁଖ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

