Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ...

Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ନ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛି। ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ-ନେଇ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେବାୟତଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁବାର ରାତି ୧୧ରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂଜାପଣ୍ତା ଓ ସୁଆର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁତୁ ମେଁ ମେଁ କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିବାଦ। ଫଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା ନକରି ଆଜି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବିବାଦ ସମାଧାନ ଖୁବଶୀଘ୍ର କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି।