Add Zee Business As A Preferred Source
App

Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ...

Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ନ କରି ମନ୍ଦିରରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛି। ସେବାୟତ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ-ନେଇ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 18, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:57 AM IST
Lingaraj Temple: ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ! ପୁଣି ଉପାସରେ ରହିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ, ହର୍ମୁଜରେ ତୈଳ
2
3
4
5